Украина и РФ приступили к инвентаризации газовых соглашений

Украина и РФ возобновили работу по инвентаризации газовых соглашений, сообщает Министерство топлива и энергетики. Эксперты двух стран на встрече в Киеве 15 августа отметили, что в межправительственных соглашениях содержится значительное количество устаревших и недействующих норм.

Стороны договорились подготовить соответствующий анализ и изменения к соглашениям. Следующее заседание по инвентаризации и анализу действующих межправительственных соглашений в газовой отрасли запланировано провести в сентябре 2008 г.

Кроме того, во время встречи украинские и российские эксперты обсудили, как сообщает РосБизнесКонсалтинг, перспективы деятельности международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины.

Также состоялось заседание рабочей группы по нормализации работы компании "Укртатнефть" (Кременчугский НПЗ). Стороны обсудили совместные шаги для нормализации работы предприятия, его последующего развития и технической модернизации.