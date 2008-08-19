ЕБРР примет участие в синдицированном кредите "Кроноспан Украина"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) примет участие в синдицированном кредите на сумму 28,5 млн. евро компании "Кроноспан Украина", производителю плит из древесины, которая является частью "Группы Кроноспан" и расположена в Нововолынске в северо-западной части Украины. Кредитный договор подписан в пятницу 15 августа. Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, до 12 млн. евро будут синдицированы коммерческим банкам. Процесс синдикации находится на завершающей стадии. Организатором синдикации выступает ЕБРР. Средства кредита будут использованы для строительства завода по производству волокнистых плит средней плотности (ВПСП) в Украине.

Также сообщается, что этот кредит является успешным продолжением сотрудничества, начатого в 2006 году между Банком и компанией "Кроноспан Украина ", когда ЕБРР предоставил ей кредит на сумму 60 млн. евро для строительства завода по производству древесностружечных плит. Данный проект позволит компании "Кроноспан" построить завод по производству волокнистых плит средней плотности с годовой производительностью 168 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Компания «Кроноспан Украина» принадлежит «Kronospan Holdings East Limited» (Кипр), части австрийской «Kronospan Group» - ведущего мирового производителя плит на основе древесины.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на июль 2008 г., он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 3,5 млрд. евро в рамках более чем 170 проектов.