Неделя еврейской истории и культуры началась в Черновцах

С 18 по 24 августа в Черновцах Ассоциация еврейских организаций и общин Украины проводит Неделю еврейской истории и культуры, посвященную 600-летнему юбилею города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оргкомитете мероприятия, в рамках недели пройдет международная научная конференция «Культура и язык идиш», открытие которой состоится в Черновицком национальном университете. В конференции примут участие свыше 40 участников из 15 стран. Первая подобная конференция 100 лет назад также проводилась в Черновцах.

Также в Черновцах откроют музей еврейской культуры и истории Буковины.

Кроме того, во время Недели еврейской истории и культуры состоится выставка «Еврейская книга на Буковине» из фондов местных библиотек и частных коллекций известных еврейских семей, выставка картин довоенных еврейских художников, а также еврейских открыток, концерт клезмерской музыки, сольные концерты и авторские вечера еврейских исполнителей и поэтов, имеющих буковинские корни.

Справка УНИАН. До 1980-х годов евреи составляли почти треть населения Черновцов. Сейчас еврейская община Буковины насчитывает всего 2,5 тысячи человек. Однако в Черновцах действует полноценная, финансово независимая от Государства Израиль еврейская школа, где обучаются 305 учеников, а также работают воскресная еврейская школа, еврейский детсад, несколько благотворительных и культурных еврейских организаций, еврейских национальных взрослых и детских творческих коллективов.