Савченко: Понятие терроризм нужно "прописать и разделить"

Об этом заявила нардеп Надежда Савченко, передает "Громадське".

"Эти понятия нужно прописать и разделить. Как ты узнаешь, с какими внутренними целями человек пошел на эту войну? У нас, например, говорят: Бандера - герой, а в России Бандера - фашист. У нас Мазепа - герой, а в России он - предатель российского царя. А для нас, украинцев, что значит предать русского царя?", - говорит Савченко.

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По ее словам, все зависит от того, во что верит человек, если даже он с благими намерениями делает что-то мир может его осудить.

"Я сужу по себе: сейчас цветы, завтра камни полетят, а послезавтра на костре меня сожгут. Я все готова принять. У меня в душе есть мой выбор, и я все равно готова идти своим путем. Точно так же, как и ты будешь идти своим путем. Это настолько же хрупкая материя, как и компромисс, как и война, как и переговоры о заключенных. Ты идешь по лезвию ножа, и чуть не так пошло - свалишься в сторону", - добавила она.