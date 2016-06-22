Власти аннексированного Крыма призывают жителей запасаться дровами

Об этом заявил заместитель назначенного Москвой главы полуострова Николай Янаки, передает Крым.Реалии.

«Правительство республики призвало жителей Крыма начать закупать дрова топливные в кратчайшие сроки и не ожидать ажиотажного спроса», – отметил он.

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По словам Янаки, в текущем году даны поручения местным властям провести закупки дров топливных как можно раньше.

«Я дал поручение муниципалитетам до 1 июля предоставить информацию о школах, детских садах, о ФАПах и больницах, которые отапливаются дровами, чтобы они уже сейчас начали закупку твердого топлива», – сказал Николай Янаки.

В аннексированном Россией Крыму зимой 2015 года дрова перешли в категорию дефицитных товаров, очередь на их покупку была расписана до 2017 года. Российские власти полуострова призвали местных жителей ограничить покупку дров или использовать уголь.