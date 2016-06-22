Власти аннексированного Крыма призывают жителей запасаться дровами
Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма призывают жителей полуострова уже сейчас запасаться дровами для отопления, не дожидаясь ажиотажного спроса.
Об этом заявил заместитель назначенного Москвой главы полуострова Николай Янаки, передает Крым.Реалии.
«Правительство республики призвало жителей Крыма начать закупать дрова топливные в кратчайшие сроки и не ожидать ажиотажного спроса», – отметил он.
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По словам Янаки, в текущем году даны поручения местным властям провести закупки дров топливных как можно раньше.
«Я дал поручение муниципалитетам до 1 июля предоставить информацию о школах, детских садах, о ФАПах и больницах, которые отапливаются дровами, чтобы они уже сейчас начали закупку твердого топлива», – сказал Николай Янаки.
В аннексированном Россией Крыму зимой 2015 года дрова перешли в категорию дефицитных товаров, очередь на их покупку была расписана до 2017 года. Российские власти полуострова призвали местных жителей ограничить покупку дров или использовать уголь.