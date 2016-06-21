В Харькове из-за обрушения стены на стройке погиб подросток-разнорабочий

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Червонозаводское отделение полиции вчера, 20 июня, в 12:00 от врача скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что на улице Зеленина, 15 во время выполнения строительных работ произошло обрушение кирпичной стены, в результате чего погиб 16-летний житель села Яковлевка Харьковского района. Парень работал разнорабочим на стройке.

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Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и проводится проверка.

Как отмечает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей рабочие вытащили своего коллегу из-под кирпичей, но он уже был мертв. Смерть была мгновенной. Помощь спасателей не понадобилась.