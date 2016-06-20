В Измаиле из больниц выписали две трети детей, госпитализированных с отравлением - ГосСЭС

Об этом в эфире Громадського рассказал врио главного Государственного санитарного врача Украины Святослав Протас.

Читайте такжеМэр Измаила: причиной массового заболевания людей в городе стала "микс-инфекция"

«Более 400 случаев заболевания было зарегистрировано с начала обнаружения вспышки. Две трети детей уже выписаны из больниц. За минувшую ночь поступило 6 больных, и в течение дня поступило около 10 больных», — сказал Протас.

По его словам, по состоянию на 19 часов 20 июня в больницы с симптомами отравления обратились 411 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стал ротавирус в водопроводной воде. По факту массового отравления людей в Измаильском районе открыто уголовное производство.