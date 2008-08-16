НБУ введет в обращение монеты из серии «Знаки зодиака» (фото)

Национальный банк Украины с 20 августа вводит в обращение памятную монету «Діва» из серии «Знаки зодиака» номиналом 2 гривни и 5 гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Согласно сообщению, 2-гривневая монета изготовлена из золота, качество чеканки – специальный анциркулейтед, масса – 1,24 г, диаметр – 13,92 мм, тираж – до 10 тыс. штук, группа монеты гладкая. Пятигривневая монета изготовлена из серебра, качество чеканки – пруфф, масса – 15,55 г, диаметр – 33 мм, тираж – 15 тыс. штук, группа монеты рифленая.

На аверсе монеты из золота размещен круг, диагонально поделенный на секторы, которые символизируют четыре стихии: землю, воздух, воду и огонь. В центре круга – стилизованное изображение солнца. Слева от круга – Малый государственный герб Украины, справа – год чеканки монеты - 2008, обозначение металла, его пробы - Au 999,9, массы. По кругу монеты надписи: “Національний банк України” (вверху), “2 гривні” (внизу), а также логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты из золота размещено стилизованное изображение девы в окружении звезд, слева от которой – символ знака зодиака.

На аверсе монеты из серебра в центре круга размещено стилизованное изображение солнца, слева, справа, вверху и внизу от которого четыре освещенных им шара, которые символизируют времена года. Слева от круга – Малый государственный герб Украины, справа – год чеканки монеты - 2008, обозначение металла, его пробы - Ag 925, массы в чистоте. По кругу монеты надписи: «Національний банк України» (вверху), “5 гривень” (внизу), а также логотип Монетного двора Нацбанка Украины.

На реверсе монеты из серебра размещено стилизованное изображение девы в окружении звезд, слева от которого – очертания созвездия, сверху слева – символ знака зодиака, справа – стилизованная надпись “Сузір’я Діви”.

Авторы эскизов монет – Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК, авторы моделей – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО, Владимир АТАМАНЧУК.