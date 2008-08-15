Россия прекращает импорт сухого молока из Украины
16:20, 15 августа 2008Общество
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Предупредили заранее
По результатам инспекции молокоперерабатывающих предприятий Украины, проведенной специалистами Россельхознадзора 1 по 11 июля 2008 года, с 20 августа приостанавливается экспорт сухого молока из Украины в Российскую Федерацию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.
По информации пресс-службы, об этом ограничении сообщается в письме Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации от 6 августа 2008 года.
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