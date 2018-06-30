Сорочинская ярмарка: ждали Президента Украины, а приехал посол Нигерии

Здесь можно купить всё: от традиционных деревянных ложек и рушников до массажных кресел и автомобилей. На Полтавщине началась Большая Сорочинская ярмарка...

“Дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбой”, - так описывал большую ярмарку Николай Гоголь.

Прошли почти два века. А в Сорочинцы так же тянутся потоки людей. Только уже не на возах, а на иномарках.

Ярмарочное настроение ощущается уже за несколько километров до села Большие Сорочинцы. Вдоль дороги расставлены указатели - пузатые казаки, с рукой, вытянутой в сторону ярмарки.

Кусок поля на краю села выделили под парковку. А почему бы и нет: 10 грн. с машины – неплохой заработок. Если учесть, что за 4 дня ярмарку обычно посещают около полумиллиона людей.

Повсюду шум и гомон. В продаже есть всё на любой вкус и бумажник. Например, традиционные вышиванки: из синтетики от 40 грн., а домотканые льняные, вышитые белым по белому - 600-700 грн. Крынки и прочее гончарство, картины, сувениры, всевозможные товары народного потребления, аграрная продукция. Банки и страховые компании рассказывают о своих услугах. Украинское золото расположилось по соседству с бижутерией. Тут можно сфотографироваться в рыцарских доспехах, правда за 10 грн., за такую же цену вам поворожат на картах. А за портрет карандашом просят 100 грн.

На открытие ярмарки в этом году ждали Виктора Ющенко. Даже плакаты развесили: “Вітаємо Президента України”. Раньше обещал посетить Большие Сорочинцы и Михаил Саакашвили. Но большая политика помешала. Так что нынешнюю ярмарку открывал глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Асадчев.

- Здесь хочется купить все. Даже что не нужно, все равно покупаешь. Я уже купил себе два шапки, так что у меня их уже четыре. Есть и сорочки-вышивки, - рассказывает Асадчев. - Ярмарка тянет к себе как магнит. У нее своя аура, прекрасная энергетика. Если вы даже ничего не покупаете, можно просто приехать, посидеть, послушать украинскую чарующую музыку.

Гоголевские герои, которых играют актеры Полтавского музыкально-драматичного театра, съехались на торжище на волах.

- В этом году мы впервые презентовали нашу Хиврю – персонажа Гоголя. Наконец-то он появился на барской усадьбе. А на следующий год привезем других героев произведений Гоголя, в основном из “Вечеров на хуторе близ Диканьки”, - рассказывает руководитель проекта ООО “Сорочинская ярмарка” Светлана Свищева.

Организаторы говорят, что хотят привлечь к празднику больше молодежи, поэтому подготовили интересные развлекательные программы, среди которых лазерные, пенные и огненные шоу.

В нынешней ярмарке принимают участие около 30 стран. На открытии присутствовали послы Латвии, Аргентины, Венгрии, Таджикистана, дипломатические миссии из России, Австрии, Франции. Даже пожаловал гость из Африки. Посол Нигерии Ибрагим Касай присматривался к украинской вышивке для своей жены, заметив, что орнамент на рубашке похож на нигерийский.

Палящее полтавское солнце не щадит никого. Лучше всего расходятся брыли.

- Они очень хорошо защищают от жары, поэтому и берут хорошо, - рассказывает продавец Николай из Полтавы.

- А почему один стоит 30 грн., а другой 200 грн.?

- Соломенные дороже. Ведь солому нужно вырастить, пожать, высушить. А из рогозы дешевле. Ее на болоте собирают, - объясняет Николай.

От жары страдают как продавцы, так и покупатели.

- Мы очень довольны. Единственный недостаток – ужасно жарко, - рассказывает семейная пара из Яготина. – А цены нормальные. Купили корзину, головные уборы, сувениры.

- Внучке веночек купили, покажи какой хороший, - добавляет Николай.

Но цены не всех устраивают. Нина из Днепропетровска уже несколько лет кряду отдыхает в Миргородском санатории и традиционно бывает на Сорочинской ярмарке. Все нравится, но цены “кусаются”.

- Такой наряд хороший. Все хочется купить. Но очень дорого, - жалуется женщина. - Я вчера купила сорочку, не устояла. Но дорого.

Дед Иван Тимошенко приехал из Лубен. Уже 65 лет он изготовляет гребни из рогов.

- Это гребни из настоящих коровьих рогов. Работа всегда нелегка. А эта еще и вонючая... Когда обрабатывать нужно рога, то они неприятно пахнут. Я разрезаю рог, высушиваю, а потом на огне выжигаю и начинает вонять, так же если бы жгли волосы, перья, ногти.

- Вы, наверное, уже не впервые на ярмарку?

- Вот при Хрущеве как открыли, так не было такой ярмарки, чтобы я здесь не был, - с гордостью заявляет дед Иван.

- Ярмарка меняется, к лучшему ли?

- Для меня хорошо, когда больше выторгую.

- А сегодня как торговля?

- Поярмарковал так себе. Серединка на половинку. Жить можно. На хлеб хорошо наторговал, а на сало еще наторгую, - смеется Иван Кузьмич.

- Торговля для меня это не главное. Главное увидеть знаменитую Сорочинскую ярмарку, познакомиться с интересными людьми, с этим краем и себя показать, - рассказывает Валентина Войткова с Хмельнитчины. - Я привезла на ярмарку свою писанку-зерновку, которая хорошо известна у нас на Подолье, и в Украине. Даже в городе Кливленде в Канаде в украинском музее имени Шевченко есть эти писанки. Мне Бог дал такое ремесло в руки, и мы уже с дочерью работаем с этим 6 лет.

Писанка Валентины не расписана, а изложена разными зернами. Каждое зерно несет свою символику. Мак оберегает, а гречиха приносит в дом мир и согласие.

- Можно сказать, сколько лет я здесь был, то в этот раз хуже всего. Торговля совсем плохая, - жалуется Павел из Ивано- Франковщины. - Аренда немного дороже. За 4 дня за стенд пришлось заплатить 400 грн. Если учесть, что я приехал с Западной Украины, то оно себя не оправдывает. Может что-то немножко заработаю, но не много. Сюда лучше приехать отдохнуть. Люди отдыхают, пивка попьют – им хорошо. А я что – сидишь здесь, прячешься от солнца.

А вот иностранные гости всем полностью довольны.

- Все хорошо. Товар идет отлично. Кто берет вино, а заодно и крынку, - рассказывает торговец из Грузии Мераб, переставляя бутылки с вином. - Мы привезли в Украину наши традиционные изделия, чтобы люди узнали что это такое.

Художник Алексей из Узбекистана тоже не жалуется. Он привез с родины изделия прикладного искусства – шкатулки, картины, миниатюры.

- Очень хорошо идут миниатюры. Шкатулки маленькие стоят 80 грн. Большие дороже. Это “от и до” ручная работа. Сама шкатулка из папье-маше. Сами делаем, а затем уже разрисовываем. Это национальный узбекский рисунок.

- А откуда вы узнали о Сорочинский ярмарке?

- В прошлом году на ярмарке наши ребята были. Посмотрели, понравилось, говорили, хорошо принимают узбеков. В этот раз и мне предложили в посольстве.

Так что от продавцов и покупателей нет отбоя. Поэтому перед организаторами появилась проблема – не хватает площади.

- Нам некуда расширяться. С одной стороны школа – с другой частные дома, - рассказывает Асадчев. - Вдоль все время расширяться невозможно, потому что территория, которую должен пройти человек, будет слишком длинной. Значит, придется совместно рассматривать, где искать эту дополнительную площадь...

Анна Ященко, фото Сергея Светлицкого / УНИАН