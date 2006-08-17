Ющенко принял участие в церемонии на Байковом кладбище (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии прощания с выдающимся общественным деятелем, правозащитницей, диссидентом Надеждой Светличной.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Н.Светличную похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

В.Ющенко отметил, что «жизненная позиция Надежды Светличной, ее взгляды оставили след в миллионах душ». «От имени украинских граждан выражаю родным, близким, всей украинской нации соболезнования», – сказал Президент.

Проводить Н.Светличную в последний путь пришли ее близкие и родные из Украины и Соединенных Штатов, среди них – поэтесса Лина КОСТЕНКО.

Надежда Светличная жила в Соединенных Штатах с 1978 года и умерла 8 августа с.г. в г. Инвиргтон, штат Нью-Джерси.

Глава государства приехал на церемонию прощания сразу из аэропорта, прибыв в Киев из своей крымской резиденции.

Как сообщал УНИАН, Н.Светличная родилась 8.11.1936 года в с. Половинкино Старобельского района Луганской области.

1972 год она за правозащитную деятельность провела в изоляторе КГБ. В 1973 году ее осудили на 4 года лагерей. Наказание отбывала в Мордовских концлагерях. После выезда из СССР была активным членом Зарубежного представительства Украинской Хельсинкской группы и редактором-составителем «Вестника репрессий в Украине» (США). В 1983-1994 годах работала в украинской редакции радио «Свобода» в Нью-Йорке.