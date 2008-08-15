Молдаванка пыталась вывезти из Украины двух девочек для продажи?

Двух детей в возрасте 2 и 5 лет пыталась незаконно вывезти из Украины за границу 44-летняя молдаванка.

Женщину задержали в Черниговской области в пункте пропуска „Сеньковка” на белорусской границе, сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Документов, которые бы давали право на перевозку детей, у нарушительницы не было.

О том, что молдаванка, которая временно проживала в Городнянском районе Черниговской области, может незаконно вывезти из Украины детей для возможной продажи, сотрудники Госпогранслужбы имели предварительную информацию.

Сейчас отделением борьбы с противоправной торговлей людьми УМВД Украины в Черниговской области рассматривается вопрос о возбуждении в отношении молдаванки уголовного дела по статье 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека". Девочки, которых она перевозила, переданы в приемник-распределитель Чернигова.

В Госпогранслужбе также сообщили, что 11 августа пограничники и сотрудники МВД предотвратили продажу в трудовое рабство 24 украинцев, которых везла в Россию через пункт пропуска „Просяное” Луганской области жительница этой области.