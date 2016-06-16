Голову Гостомеля собрались судить за мошенничество через 10 лет после преступления

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, ведомством утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Гостомельского поселкового головы за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

Чиновник в конце 2006 года пообещал мужчине купить и оформить на него право собственности на земельные участки в административных границах Гостомельского поселкового совета по по цене 500 долларов США за 0,01 га.

Мужчина согласился на такое предложение и в дальнейшем передал поселковому голове 148 тысяч долларов США (согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 13.12.2006 – это 747,4 тысяч гривень).

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Однако чиновник не выполнил никаких взятых на себя обязательств. Он распорядился по своему усмотрению.

Против поселкового головы возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования судом наложен арест на имущество чиновника.

Как отмечает сайт общины Приирпенья "Коцюбинское.com.ua", речь идет именно о действующем голове Гостомеля Юрие Прилипко, который до этого был депутатом Ирпенского городского совета от Партии регионов.

Прилипко известен, в частности тем, что является владельцем складов, где после бегства из страны Виктора Януковича был найден VIP-автопарк якобы из президентского имения "Межигорье".