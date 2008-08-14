В Севастополе почти сутки горит городская мусорная свалка

В Севастополе почти сутки продолжаются попытки локализовать возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (городская свалка) в Первомайской балке, огнем охвачена площадь в почти 500 квадратных метров.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства городской госадминистрации Владимир ХИБУЧЕНКО, со вчерашнего вечера на полигоне продолжается борьба с огнем, в которой задействованы как пожарные подразделения Управления МЧС в Севастополе, так и пожарная охрана и транспорт ряда предприятий города.

По словам начальника главного управления, для полной локализации огня необходимо двое-трое суток.

В.ХИБУЧЕНКО сообщил, что запись видеонаблюдения за свалкой свидетельствует о том, что пожар возник в зоне, где мусор не сбрасывают. Он предположил, что причиной возгорания могло стать «сильное солнце».

Начальник главного управления также констатировал, что депутаты городского совета своевременно не прислушались к просьбам коммунальщиков пересмотреть тарифы на утилизацию бытовых отходов (представители ЖКХ просили это сделать после пожара на городской свалке Севастополя минувшим летом, продолжавшегося несколько недель – УНИАН), и только недавно они приняли необходимое решение. По словам В.ХИБУЧЕНКО, сейчас на утилизацию кубометра мусора из городского бюджета выделяется 10 грн., что позволит профинансировать весь цикл необходимых работ.

Кроме того, В.ХИБУЧЕНКО выразил надежду, что в сентябре текущего года во время рассмотрения изменений в городской бюджет в нем будет предусмотрено выделение 1 млн. грн. на обеспечение технологии утилизации мусора с обязательным его трамбованием и пересыпанием землей. Раньше такие работы не осуществлялись из-за нехватки средств, отметил он.