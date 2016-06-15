На Днепропетровщине пытались перевезти в зону АТО тонну контрафактного алкоголя
17:02, 15 июня 2016Общество
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В Днепропетровской области на блокпосту неподалёку от села Андроновка Межевского района сотрудники СБУ изъяли 1 тонну контрафактного алкоголя, который водитель грузовика пытался доставить в район проведения антитеррористической операции.
В Днепропетровской области на блокпосту СБУ изъяла 1 т контрафактного алкоголя / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, в автомобиле, следующем на Донбасс, правоохранители изъяли почти сто бумажных ящиков с маркировкой «Пшеничная».
Внутри ящиков находились 10-литровые полиэтиленовые пакеты с водкой неизвестного происхождения. Соответствующих сопроводительных документов, сведений о производителе и акцизных марок у водителя не было.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
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