На Днепропетровщине пытались перевезти в зону АТО тонну контрафактного алкоголя

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, в автомобиле, следующем на Донбасс, правоохранители изъяли почти сто бумажных ящиков с маркировкой «Пшеничная».

Внутри ящиков находились 10-литровые полиэтиленовые пакеты с водкой неизвестного происхождения. Соответствующих сопроводительных документов, сведений о производителе и акцизных марок у водителя не было.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.