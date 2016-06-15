В Одессе правоохранители по подозрению во взяточничестве задержали экс-чиновницу горсовета

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, 14 июня бывшую руководительницу управления благоустройства Одесского горсовета, которая три года скрывалась от следствия, задержали сотрудники СБУ и прокуратуры.

«В 2013 году оперативники спецслужбы задержали двух чиновников городского управления благоустройства, которые систематически брали взятки за разрешения на размещение уличной рекламы. Экс-глава управления успела покинуть город и была объявлена в розыск», - отметили в пресс-службе.

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Злоумышленницу задержали в одном из развлекательных заведений Одессы.

"Продолжаются следственные действия, бывшей чиновнице будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.