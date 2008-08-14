ГАИ "украсила" дороги в Черниговской области разбитыми в авариях авто

На дорогах Черниговской области ГАИ установила 6 разбитых в дорожно-транспортных происшествиях автомобилей, чтобы предупредить водителей о последствиях нарушений правил дорожного движения или непродуманных маневров.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел в области.

"Сотрудники ГАИ, видимо, использовали уже все возможные способы убедить водителей быть более осмотрительными за рулем, а затем решили вернуться к практике, которая многие годы использовалась еще во времена Советского Союза, – установление вдоль наиболее опасных участков дорог разбитых автомобилей", - сказал сотрудник ЦОС.

Такая наглядность ужасных последствий аварий установлена на южном въезде в Чернигов, на посту ГАИ в Киптях, на въезде в Прилуки, в районе Хвилевки Нежинского района, на трассе Чернигов – Новгород-Сиверский при повороте на Седнев, в Вертеевке.

По мнению правоохранительных органов, о целесообразности акции свидетельствует и положительная реакция многих водителей, которые сами страдают от хулиганов за рулем, подвергающих угрозе не только жизнь своих пассажиров, но и других участников движения.