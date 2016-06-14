Скандального "Доктора Пи" Слюсарчука доставили во львовское СИЗО

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив.

Он также отметил, что во время перевозки заключенного Слюсарчука в следственный изолятор никаких эксцессов или нарушений порядка с его стороны не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2014 года приговором Сиховского райсуда Львова Андрей Слюсарчук, известный как «Доктор Пи», был приговорен за мошенничество к 8 годам лишения свободы.

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За несколько лет до того в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Однако выяснилось, что Слюсарчук - самозванец. Он обвинен в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений, и убийстве по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.

Отбывать наказание он был отправлен в Полицкую исправительную колонию в Ривненской области.

8 апреля 2015 года Апелляционный суд Львовской области отклонил ходатайство адвокатов Слюсарчука о смягчении приговора.

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Однако, 28 января 2016 года Владимирецкий районный суд Ривненской области сократил срок заключения Слюсарчуку по "закону Савченко". Поэтому ему оставалось отбыть за решеткой еще 1,5 года с правом на условно-досрочное освобождение. Слюсарчук должен был выйти на свободу 20 июня 2016 года.

24 марта 2016 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, рассмотрев кассационные жалобы Слюсарчука и его защитников, постановил отменить решение Апелляционного суда Львовской области и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.