Прокурор Крыма требует защитить культурное достояние полуострова

23:13, 13 августа 2008
Общество
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Возбуждено 13 уголовных дел

Прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от Совета министров автономии принять действенные меры по защите памятников истории и архитектуры полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, В.БОЙКО внес представление в правительство автономии.

Прокуратура АРК, констатируя наличие нерешенных проблем законодательного и организационного характера, «отмечает явную недостаточность усилий местных чиновников, в том числе профильного республиканского комитета». Надзорное ведомство обращает внимание крымского правительства на то, что в автономии охранные договоры составлены только на 12% объектов культурного наследия (на 480 из 4095), большинство памятников археологии не имеют правоустанавливающих документов на землю, границы земель историко-культурного значения не установлены. «Это делает объекты незащищенными», отмечает пресс-служба ведомства.

Так, из-за отсутствия границ охранной зоны кургана 2-3 тыс. до н.э. эпохи меди-бронзы на территории Изумрудненского сельсовета (Джанкойский район) могильные холмы древних народов отдали гражданам в собственность. Территориальной прокуратурой распоряжение местной райгосадминистрации отменено.

Прокуратурой Красногвардейского района возбужденно уголовное дело в отношении фермера, который распахал и засеял территорию, на которой расположено три кургана.

В Первомайском районе АРК уже нет никаких обозначений на месте массовой гибели людей и братской могилы – памятные знаки утрачены, отмечают в пресс-службе прокуратуры. По данному факту территориальная прокуратура проводит проверку в порядке статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса.

Всего органами прокуратуры Крыма по фактам нарушения законодательства об охране культурного наследия возбуждено 13 уголовных дел, внесено 67 предписаний об устранении нарушений.

 

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