Пиво за полгода подорожало на 19%

В первом полугодии текущего года цены на пиво в Украине выросли в среднем на 19%.

Генеральный директор компании «Славутич», входящей в Carlsberg Group, Петр ЧЕРНЫШОВ на пресс-конференции в Киеве 12 августа отметил, что повышение цен на пиво связано с ростом цен на основные сырьевые составляющие.

По данным компании, стоимость солода выросла на 75%, цена на стекло – на 44%, стоимость банки - на 17%. Кроме того, затраты на электроэнергию выросли на 38%, газ – на 37%.

«В связи со значительным подорожанием основных составляющих и высоким ростом инфляции, пивные компании вынуждены были повысить цену на свою продукцию. В среднем стоимость пива в первом полугодии подорожала на 19% (за литр)», - говорится в сообщении компании «Славутич», которым располагает УНИАН.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями пива в Украине являются подразделение InBev «САН Инбев Украина» (ранее - до конца сентября 2007 года - ОАО «САН Интербрю Украина») – владелец трех крупных пивзаводов в Чернигове, Харькове и Николаеве; пивной холдинг Baltic Beverages Holding (ВВН), представленный в Украине группой предприятий, в состав которой входят ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Славутич» (г. Запорожье), ОАО «Львовская пивоварня» и Киевский пивзавод «Славутич»; ЗАО «Оболонь» (г. Киев); SABMiller plc, куда входит ЗАО «Сармат».