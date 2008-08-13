Украинская военная делегация прибыла в Польшу

Сегодня в Республику Польша прибыла украинская военная делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Иваном СВИДОЙ.

Главная цель визита украинских военных заключается в участии в праздновании Дня Войска Польского и ежегодном паломничестве в город Ченстохов, сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В рамках визита И.СВИДА проведет встречи с командующим Сухопутными войсками Войска Польского генералом обороны Вальдемаром СКШИПЧАКОМ и начальником Генерального штаба Войска Польского генералом Франтишеком ГОНГОРОМ.

Также состоятся переговоры в составе военных делегаций обеих стран, в ходе которых стороны планируют обсудить большой спектр вопросов развития двустороннего военного сотрудничества.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Войска Польского, И.СВИДА вместе с руководителяи других делегаций примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата и в праздничном параде.

Кроме того, украинская военная делегация примет участие в религиозных службах, встретится с представителями Польского Епископата и Генералом “Закона Паулинув”, осмотрит религиозные достопримечательности и пройдет паломнической дорогой к “Ясной горе”.

Также украинские военные встретятся с участниками военного паломничества в местности “Пшепросна Гурка” возле города Ченстохова.

Визит украинской военной делегации в Польшу продлится до 16 августа.