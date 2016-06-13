В Европарламенте подняли вопрос о неполноценности расследования трагедии 2 мая в Одессе

Депутат Европейского Парламента Альберто Чирио требует предоставить информацию о том, какие меры принял Европейский Союз для проведения комплексного и непредвзятого расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года украинским руководством, передает РБК-Украина.

Соответствующий запрос к руководству Европарламента депутат, входящий в крупнейшую фракцию "Европейской Народной Партии", зарегистрировал 10 июня.

Читайте такжеВ Одессе отпущенный под домашний арест россиянин-фигурант "дела 2 мая" задержан по другому обвинению

В частности, в запросе утверждается, что несмотря на то, что убийство 48 человек 2 мая 2014 года стало крупнейшей трагедией в истории Одессы "после Второй мировой войны, два года спустя не проведено полноценное расследование, а убийцы не предстали перед судом".

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян).