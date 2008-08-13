Харьковской милиции устроили большую чистку

Ряд харьковских милиционеров освобождены от руководящих должностей по итогам работы органов и подразделений харьковской милиции за 7 месяцев этого года.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области, таковы результаты коллегии ГУМВД в области, на которой были подведены итоги работы харьковской милиции за 7 месяцев.

Как уточнила корреспонденту УНИАН начальник ЦОС областной милиции Лариса ВОЛКОВА, в частности, с занимаемых должностей уволены несколько начальников райотделов и начальник Госавтоинспекции Харькова.

Также, по данным ЦОС, по результатам коллегии 4 руководителя разных уровней предупреждены о неполном должностном соответствии, еще 43 ответственных работника аппарата областной милиции получили дисциплинарные взыскания.

Как отметила Л.ВОЛКОВА, о качестве выполнения служебных обязанностей рядовыми милиционерами на коллегии речь не шла.

В ЦОС также отметили, что хотя в городе и возросла эффективность раскрытия преступлений общеуголовной и экономической направленности, работа на отдельных направлениях оперативно-служебной деятельности не отвечает реальному состоянию криминогенной обстановки в области.

Так, на коллегии отмечалось, что в регионе сохраняется высокий уровень рецидивной преступности и преступности в сфере семейно-бытовых отношений, большой уровень нелегальной миграции, контрабанды, преступности в сфере торговли людьми, достаточно много нарушений на рынке контрабандной, контрафактной и фальсифицированной продукции, в сфере операций с металлоломом.