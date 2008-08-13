У Тимошенко ждали снижения цен на нефтепродукты еще две недели тому

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что цены на нефтепродукты в Украине должны были начать снижаться еще две недели назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании экспертно-аналитической группы по обсуждению вопросов работы рынка нефти и нефтепродуктов.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что снижение цен должно было происходить в результате того, что на сегодняшний день наблюдается снижение цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, где цены упали более чем на 20%.

При этом он подчеркнул, что на украинском рынке большая доля импортных нефтепродуктов.

По словам А.ТУРЧИНОВА, повышение ранее цен на нефтепродукты в Украине в результате повышения их на мировом рынке было вполне обоснованным.

«Я обращаю ваше внимание, что в последнее время тенденции говорят о том, что цена на мировых рынках уменьшается, и достаточно быстро, – в среднем цена упала на 20%. В то же время… мы не видим тенденции аналогичных мировым на украинском рынке. Цены на дизельное топливо и бензин остаются необоснованно высокими», - заявил первый вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что правительство не хочет использовать административное давление и принимать решения, которые бы ограничивали рынок для достижения снижения цен на нефтепродукты. Снижение цен на нефтепродукты в Украине должно идти в соответствии с мировыми тенденциями и по экономически обоснованным законам.

А.ТУРЧИНОВ привел пример того, как он видит формирование цены на бензин. К примеру, если себестоимость 95-го бензина 4,8 грн., дизельного топливо – 5,3 грн., то конечная цена этих продуктов должна быть на уровне добавления к этим цифрам 15% рентабельности.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН также отметил, что цены на нефтепродукты в Украине должны были начать снижаться 1 августа, однако на сегодняшний день средневзвешенные оптовые цены на нефтепродукты в Украине превышают мировые приблизительно на 6%. При этом он сообщил, что снижение оптовых цен в Украине на нефтепродукты началось со вчерашнего дня.

«С учетом качества, я думаю, цена на нефтепродукты должна быть ниже мировой цены на 8-9%», - подчеркнул Ю.ПРОДАН, анализируя данные прошлого года.

Как сообщал УНИАН, за неделю с 1 по 8 августа средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.