Украина сосчитала пострадавших от наводнения

По состоянию на сегодняшний день, количество пострадавших от стихийного бедствия в шести регионах Украины, включенных в списки районных государственных администраций, составляет 29 тысяч 731 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики со ссылкой на руководителя ведомства Людмилу ДЕНИСОВУ.

По данным министра труда и социальной политики, 901 человек из включенных в списки относится к I категории, 6 тысяч 954 - ко II категории и 21 тысяча 876 - к III категории.

По состоянию на 12 августа, по первому траншу за счет средств резервного фонда Кабинета министров Украины фактически выплачена помощь 28 тысячам 170 пострадавшим. Из них 891 человек относится к I категории, 6 тысяч 416 - ко II категории и 20 тысяч 863 - к III категории.

По второму траншу за счет субвенции из государственного бюджета областным бюджетам Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей, городскому бюджету Черновцов фактически выплачена помощь в повышенных размерах 1 тысяч 756 пострадавшим, из них 6 человек относятся к I категории, 376 - ко II категории и 1 тысяча 374 - к III категории.

В Винницкой области в списки РГА включено 1029 человек. Из них 13 относятся к I категории, 296 - ко II категории и 720 - к III категории. По первому траншу выплачена помощь 987 пострадавшим.

В Закарпатской области в списки РГА включено 1539 человек. Из них 19 относятся к I категории, 57 - ко II категории и 1463 - к III категории. По первому траншу выплачена помощь 1306 пострадавшим. По второму траншу выплачена помощь в повышенных размерах 5 пострадавшим (0,3% от общего количества).

В Ивано-Франковской области в списки РГА включено 16 тысяч 339 человек. Из них 262 относятся к I категории, 3791 - ко II категории и 12286 - к III категории. По первому траншу выплачена помощь 15639 пострадавшим. По второму траншу выплачена помощь в повышенных размерах 1302 пострадавшим (8% от общего количества).

Во Львовской области в списки РГА включено 5224 человека. Из них 556 человек относятся ко II категории и 4668 - к III категории. По первому траншу выплачена помощь 4890 пострадавшим (93,6% от общего количества включенных в списки).

В Черновицкой области в списки РГА включено 5115 человек. Из них 588 относятся к I категории, 1973 - ко II категории и 2554 - к III категории. По первому траншу выплачена помощь 4865 пострадавшим (95,1% от общего количества включенных в списки).

В Тернопольской области в списки РГА включено 485 человек. Из них 19 относятся к I категории, 281 - ко II категории и 185 - к III категории. По первому траншу выплачена помощь 483 пострадавшим (99,6% от общего количества включенных в списки). Из них 19 человек относятся к I категории, 283 - ко II категории и 181 - к III категории. По второму траншу выплачена помощь в повышенных размерах 100 пострадавшим (20,6% от общего количества).