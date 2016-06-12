Порошенко пожелал сборной Украины успехов на Евро-2016: Верим в вас, ребята

Президент Украины Петр Порошенко пожелал успехов национальной сборной Украины по футболу на чемпионате Европы во Франции.

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Об этом глава государства написал в Facebook.

«Желаем нашей сборной успехов на Евро-2016!», - отметил глава государства.

Напомним, сегодня, 12 июня, состоится первый матч сборной Украины в рамках группового этапа Евро-2016. Команда встретится на поле в Лилле со сборной Германии. Начало поединка в 22.00.