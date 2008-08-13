Синоптики говорят, что завтра Украина поймет, что такое - жара

Завтра в Украине ожидается сильная жара – местами до 38°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 14 августа на высокогорье Карпат порывы юго-западного ветра 19-24 м/с, днем в западных областях местами грозы. 14-16 августа в Украине, кроме западных областей, ожидается сильная жара с максимальной температурой днем 30-35°, в южной, центральной и восточной части местами 36-38°, будет преобладать чрезвычайно высокая пожароопасность.

Завтра в Украине ночью 14-19°, на побережье морей до 25°; днем 30-34°, в южной части, центральных и восточных областях местами 35-37°, в западных областях 26-31°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°. Без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на высокогорье Карпат порывы юго-западного ветра 19-24 м/с.

15-16 августа в Украине также сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 33-38°, в западных и северных областях 30-35° (16 августа на западе 25-30°); в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24°. Без осадков, лишь ночью 15 августа в западных и северных областях отдельные небольшие дожди, а днем 16 августа на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах дожди (в горах местами сильные), грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

17-18 августа будет преобладать сухая жаркая погода с температурой ночью 15-21°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, местами 35-38°; лишь в западной части местами (в Карпатах повсюду) грозовые дожди, температура ночью 12-18°, днем 22-28°.

В Киеве завтра также сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-19°, днем 32-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В области будет сухо и жарко: ночью 14-19°, днем 30-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

15-16 августа в Киевской области сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 30-35°. Без осадков, лишь ночью 15 августа отдельные небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 17-18 августа будет преобладать сухая жаркая погода.