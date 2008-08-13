В УНИАН привезли пулемет (фото)

23-24 августа в городе Гуляйполе (Запорожская область) состоится III литературно-музыкальный фестиваль “День Независимости с Махно”.

Об этом на театрализующей пресс-конференции на площадке перед зданием агентства УНИАН сообщил один из организаторов фестиваля, руководитель творческого объединения “Последняя баррикада”, народный депутат Олесь ДОНИЙ.

Для презентации фестиваля его организаторы на телеге, в которую запрягли двух лошадей, привезли к УНИАН пулемет и нескольких “почти настоящих махновцев”. Вся вместе эта композиция называется “Махновская тачанка”, без которой не обходится ни одно мероприятие “Последней баррикады”.

Далее в течение получаса происходил литературно-музыкальный перфоманс “Взятие УНИАНа”, который заменил традиционную пресс-конференцию. Кроме О.ДОНИЯ, в этом мероприятии приняли участие писатели Светлана ПОВАЛЯЕВА и Артем ПОЛЕЖАКА, которые под барабанный бой прочитали несколько своих произведений, а также бард Эдуард ДРАЧ.

Во время акции О.ДОНИЙ сообщил, что главной идеей фестиваля является продемонстрировать вольный украинский дух, а еще - способствовать продвижению современной украинской культуры “в массы”. При этом он напомнил слоган “Дня Независимости с Махно”: “Чинуши празднуют в Киеве, а настоящие украинцы едут в Гуляйполе!” и пригласил всех желающие на празднование.

Согласно программе фестиваля, планируется провести ряд мероприятий, в частности, поэтический боди-арт, графити-джем, байкер-шоу, кинопоказы, профессиональное файер-шоу, мастер-классы по игре на барабанах и графити, «Махновский волейбол».

Запланированы поэтические чтения от современных украинских писателей, белорусского “десанта” и презентация “западного фронта” молодой поэзии. Также предусматривается вечерняя концертная программа, в которой примут участие группы Zdob-Si-Zdub (Молдова), “Крошка Цахес” (Киев), “Мертвый петух” (Львов-Харьков-Киев), “Бумбокс” (Киев), “Флит” (Ивано-Франковск), “Дримбададзига” (Киев), “Топокрестр” (Киев), “Джамбибум” (Беларусь), ІQ48 (Беларусь), “Собаки в космосе” (Харьков), “Мандариновый рай” (Черкассы).

Организаторы сообщили, что фестиваль будет проходить на двух площадках. Днем от жары будет спасать прохладный огромный дом культуры, вечерняя программа традиционно будет проходить на поле.

Фото Александра Синицы / УНИАН