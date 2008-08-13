Украинцы еще могут проголосовать за 7 природных чудес страны

Оргкомитет общенациональной акции „7 природных чудес Украины” сообщил, что осталось две недели до завершения Интернет-голосования по определению объектов, которые претендуют на звание природных чудес Украины. За это время, информирует оргкомитет, в голосовании на официальном сайте акции за претендентов на звание природных чудес отдано больше 22 тысяч голосов (проголосовали больше 14 тысяч уникальных IP-пользователей).

Десятка лидеров сегодня выглядит так: Подольские Товтры (Хмельниччина), Оптимистичная пещера (Тернопольщина), Днестровский каньон (Винницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницка области), Гранитно-степное Побужье (Николаев), Аскания-Нова (Херсон), Буковинские водопады (Черновицкая обл.), озеро Синевир (Закарпатье), Балаклавская бухта с мысами Айя и Фиолент (Крым), Мраморная пещера (Крым), озеро Свитязь (Волынь).

При этом, отмечают в оргкомитете акции, претенденты на звание “7 чудес” занимают места в рейтинге с 5-го по 10-ое настолько плотно, с незначительным отрывом друг о друга ( разрыв между 5-м и 10-м местом составляет лишь 400 голосов – УНИАН), что в победную “семерку” может войти каждый из претендентов. Следовательно, напоминают в оргкомитете, у всех, кто еще не принял участие в голосовании, есть возможность это сделать на сайте акции - www.7chudes.in.ua.

Оргкомитет также обратил внимание на то, что в финальной части акции появились попытки использовать отдельными организациями на местном уровне бренд „7 природных чудес Украины”.

“Информируем, что оргкомитет не объявлял о начале никаких других подобных акций в регионах. В связи с этим напоминаем о необходимости действовать в соответствии с действующим законодательством Украины относительно авторского права и отмечаем, что любые попытки использовать концепцию и бренд „7 природных чудес Украины” не имеют отношения к общенациональной акции „7 природных чудес Украины”, которая проводится совместно с Государственной службой туризма и курортов Украины и при участии специалистов Института геологических наук НАН Украины и научных работников биологических, географических, геологических факультетов всех ведущих вузов страны”, говорится в заявлении оргкомитета.

Как известно, общенациональная акция «7 природных чудес Украины» длится с 1 ноября 2007 года. До февраля 2008 года принимались предложения региональных оргкомитетов, научных и общественных организаций относительно претендентов на участие в конкурсе. 28 февраля оргкомитетом акции была объявлена сотня участников акции, а 7 июля по результатам анкетирования экспертов были объявлены финалисты – 21 объект, который сейчас и соревнуется за победу. Голосование завершится 26 августа. В этот день, по результатам Интернет-голосования и голосования экспертов, Оргкомитет официально объявит победителей.