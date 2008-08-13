Трудоголик-Черновецкий продлил себе отпуск

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ продлил свой отпуск по 20 августа.

Как сообщили УНИАН в управлении кадровой работы и наград Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение об отпуске мэра столицы подписано 11 августа.

Согласно данному документу, на период отсутствия на работе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и.о. председателя КГГА назначен первый заместитель председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, который приступил к выполнению этих обязанностей еще 28 июля.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сначала ушел в отпуск на три недели - с 20 июля по 9 августа.

Перед этим, говоря о своем намерении отдохнуть, мер столице сказал, что он трудоголик, и в отпуске обычно не задерживается. «Потому что мне сложно находиться вне состояния активной деятельности долгое время», - пояснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он отказался сообщить журналистам о месте отдыха: "А вот и не скажу, потому что вы приедете и меня будете снимать".