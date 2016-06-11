ГПУ опубликовала видео задержания экс-замминистра экономразвития времен Януковича

Генеральная прокуратура Украины на своей странице в Facebook опубликовала видео задержания бывшего заместителя министра экономического развития в правительстве Азарова Александра Сухомлина.

На брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что во время задержания Сухомлин вначале посчитал, что его остановили за нарушение правил дорожного движения.

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"Он подозревается в том, что, находясь в 2010-2014 годах в должности председателя аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Азаровым и Курченко, а также, вероятно, с другими членами преступной организации, незаконно завладел имуществом ОАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укрнафта", более 50% акций которых принадлежат государству, а именно - производимым ими сжиженным газом на сумму свыше 2 миллиардов гривень", - заявил Луценко.