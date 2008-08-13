Украинские суда разблокированы в портах Грузии

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что с украинскими судами в Грузии уже нет никаких проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Все суда, которые должны были отплыть от Грузии, получили такую возможность и покинули территориальные воды Грузии», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, отметив, что одно украинское судно остается на рейде в одном из грузинских портов в ожидании разгрузки.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что ни одно из украинских судов не было задержано при выходе из территориальных вод Грузии.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранса Украины, в грузинских портах Черного моря в связи с боевыми действиями были заблокированы два украинских судна. В частности, в порту Поти находилося судно под украинским флагом “10-я пятилетка” с грузом зерновых. На его борту - 14 украинских граждан.

Также в Поти было украинское судно “Грейфсвальд” с 48 членами экипажа на борту.

Еще одно украинское судно под украинским флагом – “Герои Плевны” - было остановлено 11 августа на подходе к территориальным водам Грузии – на расстоянии 20 миль от порта Поти. Судно было остановлено за пределами территориального моря Грузии, угрозы его безопасности нет”, подчеркнули вчера в Минтрансе.