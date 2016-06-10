В Харькове посадили на 6 лет мужчину, избившего активиста Евромайдана

В Харькове мужчину приговорили к 6 годам заключения за избиение активиста Евромайдана весной 2014 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба.

Читайте такжеВ Харькове суд приговорил к двум годам тюрьмы боевика "ЛНР"

По его данным, судебным следствием установлено, что 13 апреля 2014 года во время массовых беспорядков осужденный избил активиста, который на одежде носил украинские государственные символы. Драка происходила на ступеньках станции метро "Университет": мужчина дважды ударил потерпевшего ногой, а затем еще несколько раз по спине деревянной палкой, которую принес с собой. Остановили злоумышленника представители "Красного креста", которые прибыли на место происшествия для оказания пострадавшим медицинской помощи.

"Во время судебного расследования обвиняемый свою вину не признавал. Однако все улики свидетельствовали об обратном. Кроме того, в судебном заседании просмотрена видеозапись с места происшествия, на которых зафиксированы противоправные действия мужчины", - отметил Чуб.

На этой неделе Дзержинский районный суд Харькова признал виновным 38-летнего харьковчанина в активном участии в массовых беспорядках, направленных на совершение насилия с применением предмета, который заранее был заготовлен в качестве оружия (ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.