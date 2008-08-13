В Киеве гаишники стали свидетелями совершения кражи

В Киеве работники Госавтоинспекции, которые стали свидетелями совершения кражи, раскрыли преступление по "горячим следам" и задержали злоумышленников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, инспекторы ГАИ дежурили на Подоле и обратили внимание на автомобиль „Шкода Октавия” без номерных знаков, припаркованный рядом со стоянкой Речного вокзала. Один из инспекторов, чтобы проверить автомобиль, сел за руль служебного мотоцикла „Сузуки” и направился к подозрительной машине. Пока он стоял на красный свет светофора, из „Шкоды” выбежал пассажир и направился к автомобилю „Мерседес-Бенц", стоявшему неподалеку. Разбив заднее стекло, он забрал из салона кожаный кейс и вернулся в "Шкоду".

После этого „Шкода” двинулась. Инспектор ГАИ стал преследовать злоумышленников, а его напарник передал по рации информацию о совершении преступления. Дежурный по городу оперативно мобилизовал наряды ГАИ, которые находились рядом, для задержания преступников.

Когда водитель "Шкоды" понял, что его преследуют, он начал увеличивать скорость, игнорируя правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации.

В результате злоумышленники заехали на ул. Волошскую, где мужчина, который украл кейс из "Мерседеса", выскочил из автомобиля и попытался скрыться, но его задержал инспектор ГАИ.

Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.