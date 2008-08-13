Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы, которого он был удостоен в июле. Об этом заявил председатель комитета образования, культуры и спорта парламента Грузии Георгий Габашвили.

Выступая вчера вечером на многотысячном митинге перед зданием парламента Грузии в поддержку независимости страны, Габашвили сказал: «В знак протеста против действий России в отношении Грузии Кикабидзе решил вернуть этот орден и отменил концерты, назначенные на осень в России».

Эту информацию подтвердил журналистам и находящийся на отдыхе в Батуми Кикабидзе. Он сказал, что «с большим уважением и симпатиями относится к народу России, но не может принять Орден после того, какие действия предприняла Россия в последнее время против Грузии».

Газета.ру