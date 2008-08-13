Олимпийский огонь поможет китайскому гимнасту одолеть Nike и Adidas
Акции его фирмы пошли вверх
Акции фирмы китайского гимнаста Ли Нина, который зажег главный огонь Олимпиады-2008, выросли на пять процентов, сообщает АР.
Утром 11 августа на торгах биржи в Гонконге цена одной акции фирмы Li Ning Company Limited достигла 2,37 американских долларов. Компания Ли Нина - крупнейший в Китае производитель спортивной одежды и обуви, конкурент Nike и Adidas.
8 августа 44-летний Ли Нин принял участие в кульминационном моменте церемонии открытия пекинской Олимпиады. Бывший гимнаст зажег олимпийский огонь, вознесенный над стадионом на подвесной системе.
Компания Ли Нина в 1990-х годах доминировала на внутреннем рынке Китая, но в последние годы Nike и Adidas ее потеснили. Теперь Li Ning Company Limited планирует вернуть утраченные позиции в Китае и выйти на мировой рынок.
Ли Нин - "король гимнастики", один из самых известных китайских спортсменов. На Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе он выиграл три золота, две серебра и одну бронзу.