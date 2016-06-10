Пожар на Грибовичской свалке под Львовом локализовали - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:41 самолетами осуществлено 27 сбросов 216 тонн воды. Сейчас работа авиации ГСЧС Украины на территории свалки временно приостановлена", - отметили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что проводилось тушение отдельных очагов пожара на общей территории около 1500 м.кв. Ликвидировано возгорание отдельных очагов на участке площадью 1100 м.кв.

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"По состоянию на 21:30 пожар локализован, наблюдается лишь 30 отдельных очагов выхода дыма со средины тела свалки общей площадью - 400 м.кв. на склоне свалки, которые находятся в недоступных для тушения местах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

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Тело коммунальщика до сих пор не обнаружили. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы возникновения оползня. Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Кроме того, УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.