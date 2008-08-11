На Запорожской ТЭС упал в бункер и погиб крановщик

На Запорожской ТЭС упав в бункер и погиб крановщик.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, чрезвычайное происшествие на тепловой электростанции, расположенной в Энергодаре, произошло накануне вечером.

«В 16.20 в Энергодаре в цехе подачи топлива тепловой электростанции упал в бункер высотой 20 метров и скончался на месте слесарь-крановщик 1972 г.р.», сообщили в МЧС, отметив, что причина случившегося (несчастный случай, нарушение правил техники безопасности в ходе организации работ или несоблюдение правил безопасности самим погибшим) пока не установлена.