На Запорожской ТЭС упал в бункер и погиб крановщик
17:12, 11 августа 2008Общество
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Место трагедии - Энергодар
На Запорожской ТЭС упав в бункер и погиб крановщик.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, чрезвычайное происшествие на тепловой электростанции, расположенной в Энергодаре, произошло накануне вечером.
«В 16.20 в Энергодаре в цехе подачи топлива тепловой электростанции упал в бункер высотой 20 метров и скончался на месте слесарь-крановщик 1972 г.р.», сообщили в МЧС, отметив, что причина случившегося (несчастный случай, нарушение правил техники безопасности в ходе организации работ или несоблюдение правил безопасности самим погибшим) пока не установлена.
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