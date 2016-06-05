На Днепропетровщине показали вариант логотипа "Евровидения-2017" в стиле петриковской росписи
02:47, 05 июня 2016Общество
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На Днепропетровщине инициируют создание в стиле петриковской росписи логотипа песенного конкурса «Евровидение - 2017», который должен состояться в Украине,. С идею и разработками проектов такого логотипа выступил молодой мастер петриковской росписи из поселка Петриковка, студент-третьекурсник Львовской национальной академии искусств Игорь Лесной.
Молодой художник создал несколько вариантов логотипа / Радио свобода
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Молодой художник создал несколько вариантов логотипа. В своих разработках студент-третьекурсник использовал рисунки известных петриковских мастеров Александра Опария и Елены Ярмолюк.
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"Идея украсить петриковской росписью такое масштабное международное событие не нова, ее озвучивали многие. Просто мне удалось визуализировать, как это может выглядеть. Петрикивка - уникальное искусство, признанное ЮНЕСКО, это действительно визитная карточка Украины в мире", - рассказал парень.
"Евровидение-2017" / Радио свобода
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