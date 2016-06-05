На Днепропетровщине показали вариант логотипа "Евровидения-2017" в стиле петриковской росписи

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Молодой художник создал несколько вариантов логотипа. В своих разработках студент-третьекурсник использовал рисунки известных петриковских мастеров Александра Опария и Елены Ярмолюк.

Читайте такжеКабмин создал оргкомитет по проведению "Евровидения-2017"

"Идея украсить петриковской росписью такое масштабное международное событие не нова, ее озвучивали многие. Просто мне удалось визуализировать, как это может выглядеть. Петрикивка - уникальное искусство, признанное ЮНЕСКО, это действительно визитная карточка Украины в мире", - рассказал парень.