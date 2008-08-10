Дети из Грузии приехали в Артек
20:34, 10 августа 2008Общество
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Поддержать детей из пострадавших районов Прикарпатья
Известный детский хореографический ансамбль «Хоруми» из Грузии сегодня посетит Международный детский центр «Артек» и выступит с концертной программой в поддержку юных артековцов из Прикарпатья.
Как сообщал УНИАН в пресс-службе МДЦ «Артек», 28 детей – танцоров народного государственного хореографического ансамбля «Хоруми» выполнят ряд популярных грузинских танцев: аджарский, горный, интаури, севсовський, мохере, танец с саблями и «Картины старого Тбилиси».
На протяжении дня грузинские дети познакомятся из артековцами и их жизнью в лагере, посетят музеи и памятные места Международного детского центра.
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