Дети из Грузии приехали в Артек

Известный детский хореографический ансамбль «Хоруми» из Грузии сегодня посетит Международный детский центр «Артек» и выступит с концертной программой в поддержку юных артековцов из Прикарпатья.

Как сообщал УНИАН в пресс-службе МДЦ «Артек», 28 детей – танцоров народного государственного хореографического ансамбля «Хоруми» выполнят ряд популярных грузинских танцев: аджарский, горный, интаури, севсовський, мохере, танец с саблями и «Картины старого Тбилиси».

На протяжении дня грузинские дети познакомятся из артековцами и их жизнью в лагере, посетят музеи и памятные места Международного детского центра.