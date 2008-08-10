Погода на 11-15 августа

11 августа в южной части, восточных, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайно высокая (5-го класса) пожарная опасность. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

По его информации, 11 августа в Украине будет сохраняться переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17°, на юге - до 20°, в западных областях - 9-14°; днем - 24-29°, в южной части - до 34°; в Карпатах ночью - 6-11°, днем - 13-18°.

12-13 августа ожидается сухая знойная погода. Температура ночью - 13-18°, в южной части - 16-21°, днем - 29-34°, 13 августа в южных областях, в Крыму и Приазовье - 32-37°; в Карпатах ночью - 9-14°, днем - 17-22°. Ветер юго-западный, в восточной части и Крыму восточный, 5-10 м/с.

14-15 августа воздержится знойная погода с температурой ночью - 14-19°, днем - 29-34°; в южной части ночью - 17-23°, днем - 32-37°. Без осадков, лишь днем 15 августа на крайнем западе грозовые дожди.

В Киеве и Киевской области 11 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 24-29°, в Киеве ночью - 14-16°, днем - 27-29°.

12-13 августа - сухая знойная погода. Температура ночью - 13-18°, днем - 29-34°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

14-15 августа продержится сухая знойная погода с температурой ночью - 14-19°, днем - 29-34°.