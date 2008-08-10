Яценюк проверяет, как в Крыму приняли детей из затопленных районов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК посещает санатории Крыма, где отдыхают дети из затопленных районов Закарпатья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, председатель ВР ознакомился с условиями проживания детей из пострадавших от наводнения регионов.

«Помощь должна быть не только деньгами, не только теми миллиардами, которые были перечислены в фонд пострадавшим от наводнения. Мы сделаем все возможное, чтобы эти несколько дней, на протяжении которых дети будут находиться в Крыму, остались как яркие и позитивные воспоминания для людей, которые пережили трагедию», - сказал во время встречи А.ЯЦЕНЮК.