Фрегат “Гетман Сагайдачный” вернулся в Севастополь

Фрегат Военно-морских Сил Украины “Гетман Сагайдачный” после трехмесячного участия в антитеррористической операции НАТО “Активные усилия” в Средиземном море сегодня вернулся в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, командующий украинских ВМС вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ, встречая экипаж, поздравил моряков с успешным выполнением заданий операции “Активные усилия”.

Он также сообщил, что фрегат прошел более 15 тысяч морских миль, побывав “практически во всех уголках Средиземного моря”.

Кроме того, И.ТЕНЮХ отметил, что члены экипажа корабля вписали “новую страницу в историю боевой службы”. “Впервые фрегат на такой долгий срок вышел на выполнение заданий”, – сказал командующий ВМС.

По его словам, будет сделан тщательный анализ выполнения поставленных заданий, подведены итоги, после чего будет подготовлен приказ о поощрении личного состава.

По традиции Военно-морских Сил Украины, И.ТЕНЮХ вручил командиру похода корабля, начальнику центра морских операций ВМС Украины, капитану ІІ ранга Денису БЕРЕЗОВСКОМУ золотой знак командира корабля “за особые заслуги при выполнении заданий дальнего похода на оценку отлично”.

Как сообщалось, в предыдущие годы в операции НАТО „Активные усилия” от Украины принимали участие корветы „Тернополь” и „Луцк”.

Как сообщал УНИАН, 2 августа фрегат Военно-морских сил Вооруженных сил Украины “Гетман Сагайдачный” завершил участие в операции НАТО по выявлению и предупреждению террористических действий “Активные усилия”.

Возвращаясь в Украину, “Гетман Сагайдачный” осуществил визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику (2-4 августа).