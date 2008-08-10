МИД, Минобороны и МЧС готовы к срочной эвакуации украинцев из Грузии

Посольство Украины в Грузии в координации с Министерством иностранных дел Украины, МЧС и Министерством обороны готово к немедленной эвакуации граждан Украины из Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по состоянию на 10 августа 2008 года пострадавших вследствие боевых действий в Грузии граждан Украины нет.