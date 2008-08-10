МЧС подводит итог работам на Западной Украине

По состоянию на 7.00 10 августа в шести областях западного региона (Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской), пострадавших вследствие стихийного бедствия, остаются подтопленными 6 населенных пунктов и 15 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, продолжается выполнение второго этапа ликвидации чрезвычайной ситуации - проведение восстановительных работ.

По данным МЧС, осталось возобновить водоснабжение в одном населенном пункте, электроснабжение – в одном н. п., газоснабжение – в 36 н. п. За минувшие сутки в пострадавшие населенные пункты доставлены 1,2 т продуктов питания, 51 тыс. 396 л питьевой воды.

Авиацией МЧС и Минобороны на протяжении минувших суток осуществлено 5 полетов, перевезены 15 лиц (бригады специалистов).

Продолжаются работы по откачиванию воды из подтопленных домов и колодцев, расчистке дорог и проездов. Санитарно-эпидемиологической службой осуществляется постоянный контроль за эпидемической обстановкой. Население информируется о текущей обстановке и мерах, предпринимаемых для ее нормализации.

Государственной гидрометеорологической службой МЧС обеспечен круглосуточный контроль уровней воды на реках, что дает возможность своевременно реагировать на негативные смены оперативной обстановки.

Всего к работам привлечены 15 тыс. 167 человек и 5 тыс. 500 единиц техники сил гражданской защиты, МВД и Минобороны.