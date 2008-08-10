В Сумской области украли почти 500 музейных экспонатов

В городе Ромны Сумской области в ходе проверки, проведенной Роменской межрайонной прокуратурой, выявлено недостаток музейных фондов.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Владислав ПРАВДЮК.

Установлено, что во время их передачи из Роменского краеведческого музея новосозданному коммунальному заведению Сумского областного совета «Государственный историко-культурный заповедник «Посулля», зарегистрированному в сентябре прошлого года, исчезло 493 предмета разных групп хранения – документы, печатные материалы, фото, нумизматика, живопись, бумажные государственные знаки, книги и тому подобное – всего на сумму свыше 100 тыс. грн.

По информации В.ПРАВДЮКА, опрошенные во время проверки работники заведений отметили, что указанные музейные ценности могли быть присвоены служебными лицами обоих музеев именно в ходе перезакрепления групп сохранения экспонатов.

Что произошло в действительности, выяснит следствие, а пока, по словам В.ПРАВДЮКА, Роменским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Проводится досудебное следствие.