Кривому Рогу грозят техногенные катастрофы - эксперт

Масштабная добыча железной руды и неконтролируемое размещение шламохранилищ в районе Кривого Рога могут привести к значительным техногенным катастрофам, в частности, землетрясениям и селевым потокам.

Об этом заявил заведующий кафедрой общей геологии Криворожского технического университета профессор Игорь ПАРАНЬКО в комментарии еженедельнику «Зеркало недели».

Неравномерная кристаллическая структура пород под Кривым Рогом становится, по мнению профессора, еще более ненадежной из-за многочисленных рукотворных пустот на месте отработанных шахт и рудников.

«Во-первых, кристаллические блоки, на которых построен Кривой Рог, неоднородны, во-вторых, имеющиеся прослойки состоят из мягких пород, в-третьих, имеются пустоты различного происхождения, - констатирует он. - В результате смещения возможен разрыв мягких осадочных пород или техногенное землетрясение».

Спровоцировать катастрофу, по словам И.ПАРАНЬКО, могут взрывные работы в зоне техногенных пустот. «При проведении взрывных работ порождаются разовые сейсмические волны, в результате происходит деформация пород, образуются новые трещины техногенной природы, разрушаются естественные, - рассказал он. - Добавим сюда старые шахты, все более углубляющиеся стволы ныне действующих и «воронки» карьеров. В общем, мы внесли полный дисбаланс в геологическую систему».

Значительную опасность, по его мнению, представляют собой также шламохранилища и пруды-накопители жидких отходов, большое количество которых окружает город.

«Суммарный вес всех криворожских хранилищ составляет порядка шести млрд. тонн - подчеркнул И.ПАРАНЬКО. - Если произойдет большее давление на один из флангов состыкованных в этом месте геологических блоков, то может произойти деформация перекрывающей дамбы. Результатом перекоса станет мощный селевой техногенный поток».