КРУ обнаружило махинаций на 30 млн. грн. на Сумщине

Во время строительства автодорог в Сумской области суммы финансовых нарушений составляют почти 30 млн. грн.

К такому выводу пришли работники КРУ по результатам проверки использования бюджетных средств и своевременности возвращения кредита Службой автомобильных дорог в Сумской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Достаточно серьезным нарушением финансовой дисциплины признана оплата за государственные средства стоимости товаров, работ и услуг без осуществления тендерной процедуры закупок на сумму около 1,4 млн. грн., идет речь в сообщении.

Немалые суммы средств составляют также нарушения, которые удостоверяют завышение в учете стоимости активов (свыше 24 млн. грн.) и их занижения (свыше 84 тыс. грн.).

По результатам контрольного мероприятия на виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Часть средств уже возмещена.

Материалы ревизии переданы в Управление СБУ в Сумской области.