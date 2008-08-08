Молодой альпинист погиб, поднимаясь на Ласточкино гнездо без страховки

В Крыму возле замка «Ласточкино гнездо» погиб 23-летний альпинист из Донецка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, трагедия произошла накануне вечером.

По информации очевидцев, он находился в компании других молодых людей, они общались, пили пиво, любовались видами с верхней площадки «Ласточкиного гнезда». После этого молодой человек по горной тропе спустился к подножию скалы и начал подъем. Без страховки и снаряжения парню удалось подняться на высоту 50-60 метров, а потом он сорвался. В результате падения на выступающие из воды камни молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью

"По словам друзей, молодой человек был хорошим альпинистом, можно сказать профессионалом", - отметили в МЧС. Друзья отговаривали его от восхождения, но парень не стал их слушать.