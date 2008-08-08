Среди погибших при аварии поезда в Чехии есть гражданин Украины

По сообщению Консульства Украины в Брно (Чешская Республика), среди погибших в результате катастрофы 8 августа с.г. польского поезда „Євросити” есть гражданин Украины, который от многочисленных переломов и травм умер в больнице г. Новый Йичин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, родственники погибшего о факте смерти проинформированы. В это время решается вопрос о транспортировке тела погибшего на Родину.

Консульство Украины в Брно продолжает следить за ходом поисково-спасательных работ на месте аварии.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Чехии потерпел аварию польский поезд “Евросити”, который следовал по маршруту Краков-Прага. На скорости 140 километров в час поезд врезался в недостроенный путепровод над железнодорожными путями. В результате аварии с рельс сошли локомотив и три вагона поезда.

По предварительным данным чешских спасательных служб, в результате катастрофы шестеро человек погибли, 31 человек получили ранения разной степени тяжести.